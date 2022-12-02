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المالكي يشارك في مؤتمر الحوار المتوسطي بنسخته الثامنة

الجمعة 02 ديسمبر 2022 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يشارك في مؤتمر الحوار المتوسطي بنسخته الثامنة



روما/سما/

- شارك وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الجمعة، في مؤتمر الحوار المتوسطي، في نسخته الثامنة، بالعاصمة الإيطالية روما.

وافتتح المؤتمر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بمشاركة دولية وحضور رسمي عال.

ويناقش المؤتمر، بشكل أساسي، التحديات المشتركة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وحوض البحر الأبيض المتوسط، بهدف الخروج بأجندة إيجابية للعمل المشترك لمواجهة هذه التحديات على مستويين إقليمي ودولي.

كذلك، سيشارك الوزير المالكي في جلسة حوار خاصة في المؤتمر مساء اليوم، وسيحضر في اليوم التالي الاجتماع الوزاري الثاني حول الأمن الغذائي، بناء على دعوة من وزير الخارجية الإيطالي، الذي تستضيفه إيطاليا في العاصمة روما.

وسيعقد الوزير المالكي العديد من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال مؤتمر الحوار المتوسطي.

#رياض المالكي

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