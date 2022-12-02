الرئيس عباس يمنح السفير الروماني وسام نجمة الصداقة

رام الله/سما/

منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، سفير رومانيا لدى فلسطين كتلين تيرليا وسام نجمة الصداقة.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته السفير تيرليا، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، لمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لدى فلسطين، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

ومنح سيادته السفير الروماني الوسام تقديرا لدوره في تعزيز الصداقة والتعاون بين رومانيا وفلسطين، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني وسعيه للحرية والاستقلال.