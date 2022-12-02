  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات الإصابات بقمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة الغربية

الجمعة 02 ديسمبر 2022 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الإصابات بقمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة الغربية



محافظات/سما/

 أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

في رام الله، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سلواد، شرق رام الله.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين خلال المواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي قلقيلية، إصيب 3 مواطنين  بالمطاط خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في كفر قدوم .

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال المواجهات في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات تركزت في محيط البلدية على المدخل الغربي، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

#اصابات #الاستيطان #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

انخفاض في سعر صرف الدولار

"إيزنكوت" يدعو لخروج "مليونية" رفضا لمحاولات نتنياهو المس بالقانون

لا يترك مسدسه.. شاهد: هذا ما فعله الأمير حمزة في أحدث ظهور وشغل الأردنيين

الرئيس عباس يترأس اجتماعًا للأجهزة الأمنية و يؤكد على ضرورة توفير الأمن لأبناء شعبنا

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

انتهاء الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية والاردن عدّل دستوره تمهيداً لما هو قادم !

الآلاف يحيون "الفجر العظيم" في الأقصى والإبراهيمي ومساجد الضفة الغربية

الأخبار الرئيسية

photo_2022-12-02_15-05-09

بالفيديو: الاحتلال يعدم شابا فلسطينيا بدم بارد في نابلس

Yair-730x438

نتنياهو يرد على تحريض لابيد للجيش الإسرائيلي ورؤساء البلديات ضده

الاحتلال يعلن الخليل "منطقة عسكرية مغلقة"

20221202123028

جيشان إسرائيليان يسعيان لتغيير التوازن الإستراتيجي مقابل الفلسطينيين وإيران

ستُفجر أزمة داخل إسرائيل.. لابيد يدعو المسئولين للعصيان وعدم التعاون مع نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم