عشرات الإصابات بقمع الاحتلال فعاليات ضد الاستيطان في الضفة الغربية

محافظات/سما/

أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

في رام الله، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سلواد، شرق رام الله.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين خلال المواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي قلقيلية، إصيب 3 مواطنين بالمطاط خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في كفر قدوم .

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال المواجهات في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات تركزت في محيط البلدية على المدخل الغربي، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.