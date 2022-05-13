الأحمد وأبو زهري يتفقدان معهد فلسطين التقني والمهني في دمشق

دمشق / وكالات/

تفقد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، رئيس دائرة التربية والتعليم العالي علي زيدان أبو زهري، اليوم الجمعة، سير العمل بمعهد فلسطين التقني والمهني التابع لأسر الشهداء في العاصمة السورية دمشق.

جاء ذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأحمد وأبو زهري للجمهورية العربية السورية، للاطلاع على أحوال اللاجئين الفلسطينيين فيها، بالإضافة لتفقد سير العمل في المعهد.

وشارك في الزيارة، أيضا، أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة "الإيسيسكو" دوّاس دوّاس، وسفير دولة فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي، وأمين سر حركة "فتح" في سوريا هدى البدوي، ومسؤول ملف المنح في دائرة التربية والتعليم أسعد أبو جهل، ومدير المشاريع باللجنة الوطنية عبد الغني التكروري.

واطلع الأحمد وأبو زهري على مرافق معهد فلسطين التقني، واستمعا إلى سرد مفصل عن تاريخ إنشائه ونوعية التخصصات التي يقدمها.

وأعرب أبو زهري عن سعادته العميقة بهذا الصرح العلمي العظيم، مؤكدا أن دائرة التربية والتعليم العالي في منظمة التحرير ستبذل كافة الجهود من أجل تطويره ودعمه، والعمل مع وزارة التعليم السورية من أجل اعتماد تخصصات جديدة ونوعية.