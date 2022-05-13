  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

الجمعة 02 ديسمبر 2022 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة



غزة / سما/

 استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة والغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية شمالا، كما فتحت خراطيم المياه تجاهها، دون التبليغ عن إصابات في صفوف الصيادين.

وأشار إلى أن زوارق الاحتلال ومنذ الليلة الماضية وهي تقوم بأعمال استفزازية للصيادين وتطلق النار وقنابل الإنارة تجاههم، كما أجبرتهم على مغادرة البحر.

يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

الأكثر قراءة اليوم

“الفيفا” : السماح بادخال شعار “المثليين” لملاعب مونديال قطر

الجهاد الاسلامي : غزة والضفة طريق وهدف واحد والرد قادم على جريمة جنين..

"إيزنكوت" يدعو لخروج "مليونية" رفضا لمحاولات نتنياهو المس بالقانون

انخفاض في سعر صرف الدولار

الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية قتل زعيم تنظيم الدولة..

هادي عمرو : نتابع عن كثب الوضع في الضفة والأمر متروك للطرفين لاتخاذ خطوات للتهدئة

لا يترك مسدسه.. شاهد: هذا ما فعله الأمير حمزة في أحدث ظهور وشغل الأردنيين

الأخبار الرئيسية

20221202123028

جيشان إسرائيليان يسعيان لتغيير التوازن الإستراتيجي مقابل الفلسطينيين وإيران

ستُفجر أزمة داخل إسرائيل.. لابيد يدعو المسئولين للعصيان وعدم التعاون مع نتنياهو

bDit9

لقطات من داخل المنزل المحاصر.. شاهد: لحظة اشتباك الشهيد نعيم الزبيدي مع قوات الاحتلال

image_processing20220513-1081409-gi5u8e

اصابة شاب بجروح خطيرة واعتقال مطلوب بعد محاصرة منزلا في نابلس

كان العبرية : إسرائيل تنقل رسالة تهديد لحماس عبر مصر وقطر وهذا ما جاء فيها ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم