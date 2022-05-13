  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

الجمعة 02 ديسمبر 2022 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

 أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو ستين ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، من القدس، وداخل أراضي عام 1948، والضفة الغربية.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله لأداء الصلاة في رحابه.

وكان آلاف المصلين أدوا صلاة الفجر اليوم في المسجد الأقصى المبارك، نصرة للمقدسات وتأكيدا على إسلامية الحرم القدسي الشريف.

الأكثر قراءة اليوم

“الفيفا” : السماح بادخال شعار “المثليين” لملاعب مونديال قطر

الجهاد الاسلامي : غزة والضفة طريق وهدف واحد والرد قادم على جريمة جنين..

"إيزنكوت" يدعو لخروج "مليونية" رفضا لمحاولات نتنياهو المس بالقانون

انخفاض في سعر صرف الدولار

الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية قتل زعيم تنظيم الدولة..

هادي عمرو : نتابع عن كثب الوضع في الضفة والأمر متروك للطرفين لاتخاذ خطوات للتهدئة

لا يترك مسدسه.. شاهد: هذا ما فعله الأمير حمزة في أحدث ظهور وشغل الأردنيين

الأخبار الرئيسية

20221202123028

جيشان إسرائيليان يسعيان لتغيير التوازن الإستراتيجي مقابل الفلسطينيين وإيران

ستُفجر أزمة داخل إسرائيل.. لابيد يدعو المسئولين للعصيان وعدم التعاون مع نتنياهو

bDit9

لقطات من داخل المنزل المحاصر.. شاهد: لحظة اشتباك الشهيد نعيم الزبيدي مع قوات الاحتلال

image_processing20220513-1081409-gi5u8e

اصابة شاب بجروح خطيرة واعتقال مطلوب بعد محاصرة منزلا في نابلس

كان العبرية : إسرائيل تنقل رسالة تهديد لحماس عبر مصر وقطر وهذا ما جاء فيها ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم