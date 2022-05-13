  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تظاهرة لليسار الإسرائيلي ضد ممارسات جيش الاحتلال والمستوطنين في الخليل

الجمعة 02 ديسمبر 2022 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرة لليسار الإسرائيلي ضد ممارسات جيش الاحتلال والمستوطنين في الخليل



الخليل/ سما/

نظم بعد ظهر الجمعة، اليسار الإسرائيلي تظاهرة بمشاركة العشرات من أنصاره، في ملعب المدرسة الإبراهيمية بمدينة الخليل، ضد ممارسات جيش الاحتلال في المدينة، ورفضا لاعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.

وقامت مجموعة من اليمين الإسرائيلي والمستوطنين بتنظيم تظاهرة ضد اليسار في ذات المكان.

تظاهرة اليسار، تأتي بعد اسبوع واحد، من قيام جنود الاحتلال بالاعتداء بالضرب على أحد انصار اليسار في حي تل ارميدة واعتقاله.

وعلى إثر انتشار فيديو يوثق عملية الاعتداء من قبل الجنود، قام جيش الاحتلال بتوقيف خمسة من المشاركين في عملية الاعتداء.

وعلى مدار الاسبوع الماضي، نظم مستوطنو الخليل، حملات ومسيرات تأييد لجنود الاحتلال وخاصة من تم ايقافهم.

الأكثر قراءة اليوم

“الفيفا” : السماح بادخال شعار “المثليين” لملاعب مونديال قطر

الجهاد الاسلامي : غزة والضفة طريق وهدف واحد والرد قادم على جريمة جنين..

"إيزنكوت" يدعو لخروج "مليونية" رفضا لمحاولات نتنياهو المس بالقانون

انخفاض في سعر صرف الدولار

الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية قتل زعيم تنظيم الدولة..

هادي عمرو : نتابع عن كثب الوضع في الضفة والأمر متروك للطرفين لاتخاذ خطوات للتهدئة

لا يترك مسدسه.. شاهد: هذا ما فعله الأمير حمزة في أحدث ظهور وشغل الأردنيين

الأخبار الرئيسية

20221202123028

جيشان إسرائيليان يسعيان لتغيير التوازن الإستراتيجي مقابل الفلسطينيين وإيران

ستُفجر أزمة داخل إسرائيل.. لابيد يدعو المسئولين للعصيان وعدم التعاون مع نتنياهو

bDit9

لقطات من داخل المنزل المحاصر.. شاهد: لحظة اشتباك الشهيد نعيم الزبيدي مع قوات الاحتلال

image_processing20220513-1081409-gi5u8e

اصابة شاب بجروح خطيرة واعتقال مطلوب بعد محاصرة منزلا في نابلس

كان العبرية : إسرائيل تنقل رسالة تهديد لحماس عبر مصر وقطر وهذا ما جاء فيها ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم