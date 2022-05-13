تظاهرة لليسار الإسرائيلي ضد ممارسات جيش الاحتلال والمستوطنين في الخليل

الخليل/ سما/

نظم بعد ظهر الجمعة، اليسار الإسرائيلي تظاهرة بمشاركة العشرات من أنصاره، في ملعب المدرسة الإبراهيمية بمدينة الخليل، ضد ممارسات جيش الاحتلال في المدينة، ورفضا لاعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.

وقامت مجموعة من اليمين الإسرائيلي والمستوطنين بتنظيم تظاهرة ضد اليسار في ذات المكان.

تظاهرة اليسار، تأتي بعد اسبوع واحد، من قيام جنود الاحتلال بالاعتداء بالضرب على أحد انصار اليسار في حي تل ارميدة واعتقاله.

وعلى إثر انتشار فيديو يوثق عملية الاعتداء من قبل الجنود، قام جيش الاحتلال بتوقيف خمسة من المشاركين في عملية الاعتداء.

وعلى مدار الاسبوع الماضي، نظم مستوطنو الخليل، حملات ومسيرات تأييد لجنود الاحتلال وخاصة من تم ايقافهم.