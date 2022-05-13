لقطات من داخل المنزل المحاصر.. شاهد: لحظة اشتباك الشهيد نعيم الزبيدي مع قوات الاحتلال

رام الله / سما /

أظهر مقطع فيديو، على موقع تويتر، لحظة اشتباك الشهيد نعيم الزبيدي مع قوات الاحتلال قبل ارتقائه شهيدا.

ووثق الفيديو، جانبا من الاشتباك حيث ظهر فيه الشهيد الزبيدي وهو يُطلق النار بكثافة على قوات الاحتلال من داخل أحد المنازل المحاصرة.

واستشهد فجر الخميس، قياديان ميدانيان من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، برصاص قوات الاحتلال في جنين.

والشهيدان هما القيادي الميداني المطارد نعيم جمال الزبيدي (30 عامًا)، وقائد كتيبة جنين محمد أيمن السعدي (26 عامًا)، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة.