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اصابة شاب بجروح خطيرة واعتقال مطلوب بعد محاصرة منزلا في نابلس

الجمعة 02 ديسمبر 2022 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة شاب بجروح خطيرة واعتقال مطلوب بعد محاصرة منزلا في نابلس



رام الله / سما /

أصيب، صباح اليوم الجمعة، مواطن برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال أطراف البلدة القديمة بنابلس.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس، احمد جبريل، ان طواقم الاسعاف نقلت إصابة بالرصاص الحي بالرأس والصدر وضعها خطير إلى مشفى رفيديا، خلال اقتحام مدينة نابلس.

وافاد شهود عيان بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وحاصرت منزلا في منطقة كروم عاشور على أطراف البلدة القديمة، وسط إطلاق نار كثيف واشتباكات مسلحة في كروم عاشور ومحيط البلدة القديمة بنابلس.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت شابا بعد محاصرة المنزل والمعتقل هو أحمد الخراز من نشطاء "عرين الأسود".

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