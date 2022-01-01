كان العبرية : إسرائيل تنقل رسالة تهديد لحماس عبر مصر وقطر وهذا ما جاء فيها ..

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، أن إسرائيل نقلت رسالة إلى حماس عبر مصر وقطر بأنها سترد بقوة على أي محاولة إطلاق صواريخ من قطاع غزة بعد حادثة استشهاد قياديين من الجهاد الإسلامي في جنين امس الخميس.

وقالت القناة، إن الرسالة أكدت أن إسرائيل لن تقبل أي "انتهاك لسيادتها"، وأنها سترد "بيد قاسية".

وطالبت إسرائيل، حركة حماس بمنع أي محاولة إطلاق صواريخ من الجهاد الإسلامي.

وأشارت القناة إلى أنه تم رفع حالة التأهب في صفوف منظومة الدفاع الجوي بغلاف غزة خشيةً من إطلاق أي صواريخ.

وبحسب مزاعم القناة، فإن حركة حماس تضغط على حركة الجهاد الإسلامي لمنع إطلاق أي صواريخ.

وأكدت مصادر أمنية إسرائيليةـ، أن القياديين في الجهاد اللذين استشهدا امس في جنين لم يكونا المستهدفين، وأنه تم تصفيتهما بعد اشتبكا مع وحدة دوفدوفان التي اقتحمت المنطقة لاعتقال وسام الفايد من نشطاء الجهاد والذي كان يتواصل مع قيادة الحركة بغزة لتنفيذ عملية تفجيرية ويشتبه أنه هو من كان يقف خلف المركبة التي تفجرت قرب ميفو دوتان.