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الرئيس عباس يترأس اجتماعًا للأجهزة الأمنية و يؤكد على ضرورة توفير الأمن لأبناء شعبنا

الجمعة 02 ديسمبر 2022 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يترأس اجتماعًا للأجهزة الأمنية و يؤكد على ضرورة توفير الأمن لأبناء شعبنا



رام الله / سما /

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، على ضرورة تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والاستقرار لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الوطنية كافة، وتقديم كل ما من شأنه تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، في ظل ما يتعرض له أبناء شعبنا من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

جاء ذلك خلال ترأسه بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اجتماعًا لقادة الأجهزة الأمنية، مشيدًا بجهود الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

واستمع الرئيس إلى تقرير من قادة الأجهزة الأمنية عن الأوضاع الميدانية في المحافظات، وعن الخطة التي وضعوها استعدادا للاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة.

وحضر الاجتماع: رئيس الوزراء محمد اشتية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ونائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ومساعد القائد الأعلى لقوى الأمن الفريق الحاج إسماعيل جبر، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، والمستشار القانوني للرئيس علي مهنا.

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