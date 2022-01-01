  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: اجواء صافية لطيفة ولا تغير على الحرارة

الجمعة 02 ديسمبر 2022 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء صافية لطيفة ولا تغير على الحرارة



رام الله / سما /

 يكون الجو اليوم الجمعة صافيا بوجه عام لطيفا نهارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 غدا السبت يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم لطيفاً نهاراً بارداً خلال ساعات الليل ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأكثر قراءة اليوم

خطفا جثة الدرزي " بيرو" .. قناة عبرية تكشف : من هما شهيدا جنين ؟

“الفيفا” : السماح بادخال شعار “المثليين” لملاعب مونديال قطر

طالع.. المالية بغزة تنشر قائمة أسعار المحروقات والغاز لشهر ديسمبر

اّلاف الفلسطينيين في مخيم جنين يشيعون شهيدي سرايا القدس

الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية قتل زعيم تنظيم الدولة..

هادي عمرو : نتابع عن كثب الوضع في الضفة والأمر متروك للطرفين لاتخاذ خطوات للتهدئة

إسرائيل تنتقد "نتفليكس" بسبب فيلم عن النكبة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

كان العبرية : إسرائيل تنقل رسالة تهديد لحماس عبر مصر وقطر وهذا ما جاء فيها ..

الرئيس عباس يترأس اجتماعًا للأجهزة الأمنية و يؤكد على ضرورة توفير الأمن لأبناء شعبنا

وزير الامن الداخلي الاسرائيلي: تغيير الوضع القائم في الأقصى سيؤدي إلى انتفاضة ثالثة

قناة عبرية : الامن الاسرائيلي يقرر تشديد الإجراءات الامنية لتأمين هرتسوغ خلال زيارته للخليج

الجهاد الاسلامي : غزة والضفة طريق وهدف واحد والرد قادم على جريمة جنين..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم