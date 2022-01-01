الطقس: اجواء صافية لطيفة ولا تغير على الحرارة

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الجمعة صافيا بوجه عام لطيفا نهارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غدا السبت يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم لطيفاً نهاراً بارداً خلال ساعات الليل ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .