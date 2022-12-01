قناة عبرية : الامن الاسرائيلي يقرر تشديد الإجراءات الامنية لتأمين هرتسوغ خلال زيارته للخليج

القدس المحتلة/سما/

قرر جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" تعزيز الإجراءات الأمنية الخاصة بزيارة الرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى الخليج الأسبوع المقبل.

وذكر موقع "I24"، أن هذا الإجراء جاء نتيجة حملة قوية على وسائل التواصل الاجتماعي شنها مواطنو الدول الخليجية المعارضون لزيارته.

ورصدت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه الحملة، حيث انتشر على الإنترنت منشورات مرفقة بصور لهرتسوغ بعيون حمراء ونار في الخلفية.

وتداول نشطاء الإنترنت هذه الصور وعلقوا عليها "مجرم" و"أنت غير مرحب بك في البحرين"، و"أي تطبيع هو عمل خيانة. لا تأتي إلى البحرين".

ومن المقرر أن يغادر هرتسوغ كأول رئيس دولة إسرائيلي إلى البحرين، في زيارة رسمية يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وسيلتقي الرئيس الإسرائيلي في البحرين بأعضاء الجالية اليهودية المحلية وكبار المسؤولين الحكوميين، كما سيترأس مجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين في اجتماع مع مجلس التنمية الاقتصادية البحريني.

وفي اليوم التالي سيغادر هرتسوغ إلى دولة الإمارات للقاء نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، حيث سيحضر مؤتمر أبو ظبي للفضاء، وهو مؤتمر تنظمه وكالة الإمارات الفضائية.

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2020 بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية.