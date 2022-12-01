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الجهاد الاسلامي : غزة والضفة طريق وهدف واحد والرد قادم على جريمة جنين..

الخميس 01 ديسمبر 2022 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي : غزة والضفة طريق وهدف واحد والرد قادم على جريمة جنين..



غزة / سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الحرازين، أن الملحمة البطولية في الضفة المحتلة والتي تُسطر بالدم تقول للعالم أجمع أننا ماضون حتى دحر الاحتلال وتحرير أرضنا.

وقال القيادي الحرازين في تصريحات لـ "إذاعة القدس": "️نترحم على أرواح الشهيدين البطلين محمد السعدي ونعيم الزبيدي الذين ارتقيا خلال مواجهتهم للاحتلال الصهيوني في جنين ومخيمها".

وأضاف: "العدو الصهيوني مهما تجبر وتوغل في جرائمه ستخرج المقاومة له من كل مكان، مشيرًا إلى أن المقاومة تدافع من أجل القدس والمقدسات وهؤلاء المقاومون من كتيبة جنين وعرين الأسود يبددون الحق التلمودي الصهيوني في القدس".

وشدد القيادي الحرازين، على أن المقاومة في الضفة المحتلة تؤكد عدم الاستسلام وعدم الخضوع للتطبيع وللتنسيق الأمني.

ووجّه التحية إلى كل من يرفع السلاح في وجه المحتل في الضفة المحتلة، لافتًا أن "غزة والضفة طريق وهدف واحد، ودماء الشهداء لن تبقى على الأرض والرد قادم".

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