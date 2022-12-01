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بلدية خان يونس تشرع بتنفيذ مشروع الصرف الصحي في حي الكتيبة والسلام

الخميس 01 ديسمبر 2022 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع جمعية بيادر بتنفيذ مشروع تمديد خطوط للصرف الصحي في حيي الكتيبة والسلام بتكلفة (220) ألف دولار.

وبين رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة أهمية المشروع الذي يهدف إلى التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز الخدمات المقدمة للسكان سيما في قطاع الصرف الصحي، وكذلك المساعدة في إيجاد الحلول المناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالإضافة إلى التخلص من الحفر الامتصاصية والأثار البيئية المترتبة عليها.

وشدد د. البطة على أن بلدية خان يونس تسعى وبشكل مستمر بالرغم من شح الإمكانات والموارد إلى تنفيذ المشاريع المهمة والحيوية في أحياء خان يونس كافةً خاصة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، معربًا عن أمله أن تتمكن البلدية من توفير كل مقومات الدعم من أجل ذلك ودفع عجلة التطور والتنمية قدمًا للأمام، شاكرًا المؤسسات المانحة وجمعية بيادر على تدخلاتهم الطارئة للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

ومن جانبه، أوضح رئيس قسم الصرف الصحي بالبلدية م. محمد أبو شعر مكونات المشروع الذي يشمل تمديد خطوط رئيسية بطول (3600) متر وتركيب (100) منهلًا بأقطار مختلفة، وردم كافة الحفر الامتصاصية وتركيب للوصلات الفرعية لمنازل المواطنين على الشبكة.

وجددت بلدية خان يونس دعوتها للجهات المانحة بضرورة توفير الدعم المناسب لتنفيذ المزيد من المشاريع الحيوية وخدمة السكان بشكل مباشر والعمل على تعزيز النواحي الصحية بخان يونس.

#بلدية خان يونس

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