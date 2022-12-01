اتحاد المحامين العرب يحيي اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

القاهرة / سما /

أحيا اتحاد المحامين العرب، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في احتفالية، عقدت بمقر الأمانة العامة للاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشاد الأمين العام للاتحاد النقيب المكاوي بن عيسى، بنضال وعطاء الشعب الفلسطيني وتضحياته بالغالي والنفيس وبأرواحهم من أجل فلسطين، مؤكدا أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات الاتحاد، خاصة قضية الأسرى في سجون الاحتلال.

بدوره، شدد رئيس لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع بالاتحاد حسين شبانة، على أن حق العودة للشعب الفلسطيني ثابت ودائم.

وقال إن هذه المناسبة تأتي اليوم لنقف فيه احتراما وتقديرا لإرادة ونضال هذا الشعب الصامد المناضل، ونبعث فيه برسالة تضامن وأمل لأبنائه.

من جهته، أشاد الأمين العام المساعد للاتحاد علي رياض بنضال وشهداء الشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة التضامن وتقديم كل أشكال الدعم لإنهاء الحصار الإسرائيلي، موضحا أنه لابد من إنهاء الإنقسام الفلسطيني لإعادة الوحدة الفلسطينية لمواجهة التحديات المقبلة.

من جانبه، تطرق سفير مصر السابق لدى فلسطين أشرف عقل، إلى انعكاسات فوز اليمين المتطرف بقيادة "نتنياهو"، مشددا على ضرورة سرعة إنجاز الوحدة الوطنية لمقاومة ما هو قادم من مخططات عنصرية إسرائيلية والتي تهدف إلى قضم ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

وأوصت سكرتارية لجنة فلسطين بالاتحاد، بالتوجه إلى الجمعية العامة تحت بند الاتحاد من أجل السلام لاستصدار قرار بغرض إنهاء الاستعمار لأراضي دولة فلسطين "وفق قرار الجمعية العامة رقم 181 لسنة 1947 والذي ربط قبول قرار التقسيم لفلسطين التاريخية وإنشاء الدولة اليهودية بالاعتراف بدولة عربية في باقي الأراضي الفلسطينية"، والمطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين وإنهاء تواجد الإحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتخلل الاحتفالية عرض صور وثائقية خاصة بمعاناة الشعب الفلسطيني، وعن الاستيطان، والأسرى القابعين في سجون الاحتلال من عشرات السنين.