خطفا جثة الدرزي " بيرو" .. قناة عبرية تكشف : من هما شهيدا جنين فجر اليوم ؟

القدس المحتلة / سما /

زعمت قناة كان العبرية ان القيادي البارز في حركة الجهاد الاسلامي نعيم الزبيدي الذي تم اغتياله فجر اليوم الخميس في جنين خلال اشتباك مسلح مع جيش الاحتلال الاسرائيلي كان من خاطفي جثة الدرزي "تيران بيرو" وكان محمد السعدي الذي تم ايضا اغتياله كان احد المسلحين اللذين دخلوا المسشتفى وخطف الجثة .

وادعت القناة العبرية ان السعدي يعتبر احد الشخصيات المركزية في الجهاد الاسمي بالضفة الغربية وكان مسؤولا عن تحويل الاموال بهدف تنفيذ عمليات بالتحديد في شمال الضفة .

وقالت القناة العبرية ان الهدف من عملية الاعتقال التي دخلت قوات الجيش من اجله جنين هو وسام فايز ويعتبر ناشط في الجهاد الاسلامي وعلى اتصال مع الذراع العسكري في قطاع غزة وتم اعتقال ثلاثة مطلوبين اخرين معه .