التعليم تعلن عن مساعدات مالية لخريجي الثانوية العامة

غزة / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مساعدات مالية مُقدمة من مجلس الوزراء لخريجي الثانوية العامة لعام 2022.

وقالت الوزارة، إنه تم اعتماد موازنة مالية لمساعدة طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) المتفوقين ومن أصحاب الاحتياج المالي لدخول الجامعات الفلسطينية للعام (2022/2023م)، وذلك بعد إقرارها من مجلس الوزراء في جلسته رقم (178).

وأضافت أنه سيتم بدء استقبال الطلبات من خلال موقع الوزارة الالكتروني www.mohe.pna.ps ، مشيرةً إلى أنه سيتم اعتماد معايير المنحة التالية (معدل الثانوية العامة، عدد الاخوة الدارسين في الجامعات الفلسطينية، الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، الشؤون الاجتماعية او الوفاة (الاب فقط) وأي طالب لم يرفق كامل الاثباتات لن يحصل على المعيار المذكور.