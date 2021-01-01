مخاوف إسرائيلية من ردة فعل الأسرى على بن غفير

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية صباح اليوم الخميس أن مصلحة السجون الإسرائيلية تستعد لاحتمال قيام الأسرى بإعلان إضراب عن الطعام في الربع الأول من عام 2023، وذلك احتجاجا على تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن الداخلي.



وأفادت مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية كاثي بيري، أمس في تقييم للوضع التنظيمي للعام المقبل، بأن التقديرات تشير إلى أن الإضراب سيبدأ في ضوء المنشورات الأخيرة التي تفيد بأن وزير الأمن القومي المكلف، إيتمار بن غفير، يعتزم الإساءة إلى ظروف اعتقال الأسرى الأمنيين في إسرائيل.



وبحسب معلومات استخبارية، سيسعى الأسرى لإعلان إضراب عن الطعام بهدف تجنيد المجتمع الفلسطيني لدعمهم.



يُذكر أن مصلحة السجون شددت بالفعل من ظروف احتجاز الأسرى الأمنيين، بعد هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع في سبتمبر 2021، وفرضت عليهم عقوبات ووزعتهم على سجون مختلفة، وأدخلت بعضهم في زنازين الحبس الانفرادي.