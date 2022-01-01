جنين : تشييع جثماني الشهيدين الزبيدي والسعدي

رام الله / سما /

شيّعت جماهير غفيرة في مخيم جنين ظهر اليوم الخميس، جثماني الشهيدين نعيم جمال الزبيدي (27 عاما)، ومحمد ايمن السعدي (26 عاما) الذين ارتقيا صباحا برصاص الاحتلال.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى ابن سينا باتجاه منزلي ذوي الشهيدين لالقاء نظرة الوداع عليهما قبل مواراتهما الثرى في مقبرة الشهداء بالمخيم، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، وطالبوا بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، مؤكدين ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية.

وخلال مراسم التشييع ألقيت عدة كلمات نددت بجرائم الاحتلال واستهدافه مدينة جنين ومخيمها وقراها وبلداتها، وأكدت أن جرائم وعدوان الاحتلال لن ترهب شعبنا وسيستمر في النضال والمقاومة ولن يركع .