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فلسطين من أقل الدول تسجيلاً للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب

الخميس 01 ديسمبر 2022 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين من أقل الدول تسجيلاً للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب



رام الله / سما /

 أكدت وزارة الصحة أن فلسطين من أقل الدول تسجيلاً لحالات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب.


جاء ذلك في بيان صحفي، اليوم الخميس، لمناسبة اليوم العالمي للإيدز، والذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام.

وأشارت الوزارة إلى أن سجلاتها تفيد بتسجيل 135  حالة في فلسطين منذ عام 1988، توفي منهم 62 حالة، فيما يتعايش باقي المرضى مع المرض (42 في الضفة الغربية، و31 في قطاع غزة).


ونوهت الوزارة إلى أن 70% من الحالات كان المسبب لها الاتصال الجنسي.

وأوضحت الوزارة أن الالتزام بالعادات والتقاليد والأحكام الدينية في المجتمع الفلسطيني، والإجراءات الوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة والتثقيف الجنسي للأفراد ورفع الوعي المجتمعي حول طرق الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسب، كلها عوامل ساهمت في جعل فلسطين من أقل الدول تسجيلاً للإصابات بهذا الفيروس.  

ويُحتفل باليوم العالمي للإيدز سنوياً للدعوة إلى التضامن مع 38 مليون شخص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء العالم، وللتذكير بتحقيق وعد رئيسي بأهداف التنمية المستدامة: إنهاء الإيدز باعتباره تهديداً للصحة العامة بحلول عام 2030.

ومتلازمة النقص المناعي المكتسب مرض مزمن، وهي حالة قد تشكل خطرًا على الحياة، ويسببها فيروس نقص المناعة البشري. وفيروس نقص المناعة البشري هو عدوى منقولة جنسيًا. وقد ينتقل أيضًا عن طريق التعرض للدم الحامل للفيروس أو تعاطي المخدرات عن طريق تشارُك الحُقن الملوثة، وقد ينتقل من الأم المصابة  للطفل.

ويصاب معظم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري بمرض شبيه بالإنفلونزا في خلال أسبوعين أو أربعة أسابيع من دخول الفيروس إلى الجسم. وقد يستمر هذا المرض المعروف باسم عدوى فيروس نقص المناعة البشري الأولية (الحادة) بضعة أسابيع.

وتشمل مؤشرات المرض والأعراض المحتملة :الحمى، الصداع، آلام العضلات والمفاصل، الطفح الجلدي، التهاب الحلق وتقرحات فموية مؤلمة، تورم العقد اللمفاوية، وخصوصًا في الرقبة، الإسهال، فقدان الوزن، السعال، التعرُّق الليلي.

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