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الكشف عن تفاصيل عملية "جنين" والمستهدف الأساسي ..

الخميس 01 ديسمبر 2022 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل عملية "جنين" والمستهدف الأساسي ..



القدس المحتلة / سما /

كشف موقع واي نت العبري، الخميس، عن تفاصيل العملية التي وقعت في جنين فجر اليوم وأدت لاستشهاد القياديين الميدانيين محمد السعدي، ونعيم الزبيدي.

وبحسب الموقع، فإن العملية كانت بالأساس تستهدف وسام الفايد، مشيرًا إلى أن الفايد مشتبه به بالوقوف خلف عملية تفخيخ المركبة التي انفجرت قرب ميفو دوتان منذ أسبوع ونصف، وكان يخطط لعملية تفجيرية مماثلة في قلب إسرائيل.

وبدأت العملية عند الساعة الثانية فجرًا، حين دخلت قوة خاصة من وحدة دوفدفان متخفية إلى أطراف مخيم جنين، مع قوة أخرى تابعة للواء كفير، واقتحمت منزل الفايد واعتقلته بدون مقاومة، قبل أن تواجه نيرانًا كثيفة ودقيقة أطلقها المسلحون.

وأثناء تبادل إطلاق النار تم تصفية السعدي والزبيدي - كما ذكر الموقع - الذي أشار إلى أنهما كانا يقفان خلف عمليات إطلاق نار، وتسليح الخلايا المسلحة في جنين.

ويشتبه أن المركبة التي انفجرت قرب ميفو دوتان  - بحسب الموقع - انفجرت قبل موعدها المحدد، وتم اكتشاف اسطوانات غاز فيها انفجرت احداها فقط.

صحيفة "القدس

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