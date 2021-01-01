إسرائيل تنتقد "نتفليكس" بسبب فيلم عن النكبة الفلسطينية

القدس المحتلة/ سما/

ادان وزير المالية الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان"، قرار منصة "نتفليكس" عرض فيلم أردني عن النكبة يتناول فظائع ارتكبت بحق الفلسطينيين خلال حرب 1948.

كما هدد "ليبرمان" بسحب تمويل حكومة الاحتلال لمسرح السرايا في يافا بسبب قرار المسرح عرض الفيلم أيضا.

ويحكي فيلم "فرحة" للمخرجة الأردنية دارين سلام قصة فتاة فلسطينية عمرها 14 عاما تتعرض قريتها لهجوم من قوات إسرائيلية يتم تصويرها في الفيلم وهي تعدم مدنيين.

وتكون الفتاة شاهدة على تلك الأحداث التي ترافقها وتغير حياتها.

وبعد عرضه في مهرجان "تورنتو" السينمائي الدولي 2021، سيكون الفيلم متاحا للبث على نتفليكس بداية من الخميس.

وفي بيان، اعتبر ليبرمان أنه "من الجنون أن تبث نتفليكس فيلما هدفه خلق ذريعة كاذبة والتحريض على كراهية الجنود الإسرائيليين"، ووصف ليبرمان قرار مسرح السرايا الذي يتلقى دعما من حكومة الاحتلال عرض الفيلم بأنه "غير مقبول".

وقال"إن هذه الخطوة تتطلب اتخاذ كل الإجراءات الممكنة بما في ذلك وقف التمويل بهدف منع العرض الرهيب أو أفلام مماثلة في المستقبل".

من جهته، اعتبر وزير الثقافة الإسرائيلي "حيلي تروبر" أن "تقديم مسرح إسرائيلي منصة لهذه الأكاذيب والتشهير هو وصمة عار"، داعيا "إدارة المسرح إلى العدول عن قرارها عرض الفيلم".

يشار الى ان دولة الاحتلال لا تزال ترفض حتى اليوم الاعتراف بحق الفلسطينيين في العودة.