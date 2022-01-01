  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فصائل فلسطينية تنعي شهداء جنين وتدعو لتصعيد المقاومة

الخميس 01 ديسمبر 2022 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل فلسطينية تنعي شهداء جنين وتدعو لتصعيد المقاومة



رام الله / سما /

نعت فصائل فلسطينية، الخميس، الشهيدين محمد السعدي، ونعيم الزبيدي، اللذين استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين فجر اليوم.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، أن الشهيدين من قادة جناحها العسكري، مؤكدةً أن "هذه الدماء الطاهرة ستكون وقوداً لاستمرار المقاومة وضرب العدو بقوة ليعلم حجم جريمته النكراء".

وأضافت: "ما تزال حركة الجهاد الإسلامي تجود بدماء أبنائها على طريق الحرية، فقد ترجل الشهيدان محمد السعدي ونعيم الزبيدي، بعد مسيرة مباركة في مقاومة الاحتلال والتصدي له، امتداداً لأهلنا في مخيم جنين المشهود لهم بالتضحية والفداء".


وعاهدت الشهداء بالاستمرار على نهجهم والوفاء لدمهم الطاهرة حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات من دنس الغاصبين. وفق نص البيان.

من جهتها نعت حركة حماس، الشهيدين، وقالت إن: "استهداف القادة ومواصلة سياسة الاغتيالات بحقّ المقاومين لن تفلح في تحقيق الأمن للاحتلال ومستوطنيه، ولن تخمد جذوة المقاومة المتصاعدة في الضفة، فثورتنا ولّادة، وأجيالنا تعرف الطريق نحو النصر والتحرير".

ودعت الحركة في بيان لها، لتصعيد المقاومة والثأر لدماء الشهداء، وتلبية صرخة الأقصى الذي يتعرض للتهديد والتهويد.

كما نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الشهيدين، وأكدت أن جرائم الاحتلال التي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا ستزيد ومقاومتنا قوة إصرارًا لتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه حتى دحره عن كامل أرضنا. كما جاء في نص بيانها.

وأضافت: إن "ازدياد وتيرة الاقتحامات للمخيمات الفلسطينيّة تؤكّد أن مخيماتنا ستبقى قلاعًا للمقاومة، وهذه الجرائم الصهيونيّة لا تزيد شعبنا إلّا قوّة وصلابة في مواجهة هذا العدوان".

الأكثر قراءة اليوم

بن غفير يثير أزمة داخلية في "إسرائيل"

شهيدان خلال اشتباكات مسلحة مع الاحتلال في جنين (صور وفيديو)

تونس تودع كأس العالم بفوز تاريخي على فرنسا (فيديو)

فيديو: السعودية تودع مونديال قطر

مدرب البرازيل يعثر على شاب ساعد حفيده.. وهذه جنسيته (شاهد الصور)

شاهد: مشجع يقتحم ملعب مباراة تونس بعلم فلسطين ويقوم بحركات أكروباتية

الاحتلال يفرج عن أسير من غزة أمضى 19 عاماً في الأسر

الأخبار الرئيسية

الكشف عن تفاصيل عملية "جنين" والمستهدف الأساسي ..

المقاومة بغزة تجري تجارب صاروخية اتجاه بحر القطاع

مشروع قانون إسرائيلي يصف السلطة الفلسطينية بأنها "كيان معاد"

Screenshot_8

شهيدان خلال اشتباكات مسلحة مع الاحتلال في جنين (صور وفيديو)

1243920697

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى 4 قرارات لصالح فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم