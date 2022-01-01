فصائل فلسطينية تنعي شهداء جنين وتدعو لتصعيد المقاومة

رام الله / سما /

نعت فصائل فلسطينية، الخميس، الشهيدين محمد السعدي، ونعيم الزبيدي، اللذين استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين فجر اليوم.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، أن الشهيدين من قادة جناحها العسكري، مؤكدةً أن "هذه الدماء الطاهرة ستكون وقوداً لاستمرار المقاومة وضرب العدو بقوة ليعلم حجم جريمته النكراء".

وأضافت: "ما تزال حركة الجهاد الإسلامي تجود بدماء أبنائها على طريق الحرية، فقد ترجل الشهيدان محمد السعدي ونعيم الزبيدي، بعد مسيرة مباركة في مقاومة الاحتلال والتصدي له، امتداداً لأهلنا في مخيم جنين المشهود لهم بالتضحية والفداء".



وعاهدت الشهداء بالاستمرار على نهجهم والوفاء لدمهم الطاهرة حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات من دنس الغاصبين. وفق نص البيان.

من جهتها نعت حركة حماس، الشهيدين، وقالت إن: "استهداف القادة ومواصلة سياسة الاغتيالات بحقّ المقاومين لن تفلح في تحقيق الأمن للاحتلال ومستوطنيه، ولن تخمد جذوة المقاومة المتصاعدة في الضفة، فثورتنا ولّادة، وأجيالنا تعرف الطريق نحو النصر والتحرير".

ودعت الحركة في بيان لها، لتصعيد المقاومة والثأر لدماء الشهداء، وتلبية صرخة الأقصى الذي يتعرض للتهديد والتهويد.

كما نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الشهيدين، وأكدت أن جرائم الاحتلال التي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا ستزيد ومقاومتنا قوة إصرارًا لتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه حتى دحره عن كامل أرضنا. كما جاء في نص بيانها.

وأضافت: إن "ازدياد وتيرة الاقتحامات للمخيمات الفلسطينيّة تؤكّد أن مخيماتنا ستبقى قلاعًا للمقاومة، وهذه الجرائم الصهيونيّة لا تزيد شعبنا إلّا قوّة وصلابة في مواجهة هذا العدوان".