رام الله / سما /

تصدر استشهاد شاب في بلدة يعبد بمحافظة جنين، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الخميس.

كما ركزت الصحف الثلاث على دعوة الرئيس محمود عباس، للاتحاد الأوروبي لعدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية لا تعترف بالشرعية الدولية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- شهيد في يعبد والاحتلال ينفذ أعمال حفر وتجريف في محيط الحرم الإبراهيمي

- الرئيس يدعو الاتحاد الأوروبي لعدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية لا تعترف بالشرعية الدولية

- الرئيس: سنتوجه للجهات الدولية المختصة لوقف عدوان الاحتلال على مياهنا

- الرئيس يعزي باستشهاد رائد النعسان ووفاة الرئيس الصيني الأسبق جيانغ زيمين

- اشتية يقدم واجب العزاء بشهداء المغير وبيت ريما

- تحذير من استهلاك متتجات اسرائيلية للاشتباه بوجود "سالمونيلا" فيها

- الكشف عن تعذيب جنود الاحتلال عمالاً على حاجز بيت سيرا

- مفوضة سجون الاحتلال: علينا "التكيف" مع سياسة بن غفير ضد الأسرى

- الجمعة العامة للأمم المتحدة تعقد جلسة حول القضية الفلسطينية

- الاحتلال ينقل عم الشهيدين الريماوي إلى الزنازين ويقرر ترحيل المحامي الحموري إلى فرنسا الأحد

- إبراهيم بيادسة.. 36 عاماً في مدافن الأحياء

* "القدس":

- شهيد في يعبد وتشييع آخر في المغير

- الرئيس: ندعو الاتحاد الأوروبي لعدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية لا تعترف بالشرعية الدولية

- أبو مازن يهاتف والد الشهيد النعسان

- اشتية يعزي بشهداء المغير وبيت ريما

- نقل عم الشهيدين الريماوي إلى الزنازين

- إسرائيل تقرر ترحيل الأسير الحموري إلى فرنسا

- حفريات استيطانية في باحات "الإبراهيمي" وهدم مساكن ومنشآت بالضفة

- مفوضة السجون الاسرائيلية: علينا التكيف مع سياسة بن غفير ضد الأسرى

* "الأيام":

- استشهاد شاب خلال مواجهات يعبد واعتقال أسير محرر بعد محاصرة بيته

- الرئيس يدعو أوروبا لعدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية ترفض حل الدولتين

- الرئيس: سنتوجه للجهات الدولية لحماية مياهنا من الاحتلال

- الاحتلال يقرر سحب هوية الأسير الحموري وإبعاده لفرنسا

- تدهور إضافي خطير طرأ على صحة الأسير أبو حميد

- إصابات خلال اقتحامات وقمع تظاهرات وهدم منشآت وإخطارات وتجريف أراضٍ

- محكمة الاحتلال تبعد عيسى عمرو عن مسكنه في الخليل لمدة أسبوع

- الاحتلال يشرع بأعمال حفر وتجريف في باحات "الإبراهيمي"