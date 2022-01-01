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حماس: المقاومة ستجد الطريقة المناسبة للرد على جريمة جنين

الخميس 01 ديسمبر 2022 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المقاومة ستجد الطريقة المناسبة للرد على جريمة جنين



غزة/ سما /

 قال القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان إن المقاومة ستجد الطريقة المناسبة للرد على جريمة قتل اثنين من المقاومين بجنين.

وأكد في تصريح  صحفي "إن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وستكون وقوداً لتصعيد المقاومة والإشتباك مع الاحتلال، وإن جريمة الإغتيال التي جرت في جنين لن تمر دون حساب".

وتوجه بالتحية للمقاومة المتصاعدة في جنين والتي تدافع عن القدس والأقصى وعن كل فلسطين.

وأضاف:" نترحم على أرواح الشهيدين البطلين محمد السعدي ونعيم الزبيدي الذين ارتقيا خلال مواجهتهم للاحتلال في جنين ومخيمها.

وحيا رضوان الشعب الفلسطيني الذي يلتف خلف خيار المقاومة، وندعو شعبنا الفلسطيني إلى تصعيد الإشتباك والمواجهة مع هذا الاحتلال.

وأكد ان حماس لن تسمح بتغيير الوقائع في المسجد الأقصى المبارك، ولن تسمح للاحتلال باستمرار عبثه وانتهاكاته.

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