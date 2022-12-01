"الجهاد": مجزرة الاحتلال في جنين لن تمر مرور الكرام

غزة/سما/

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية طارق عز الدين، أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أهلنا ومقاومينا في مخيم جنين فجر هذا اليوم لن تمر مرور الكرام وسيدفع هذا المحتل المجرم ثمن جريمته النكراء.

وأضاف عز الدين في تصريح صحفي فجر الخميس: "إن قادتنا الشهداء الذين يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الله والوطن سيتحول دمهم إلى نور يضيء الطريق أمام ثوار شعبنا وينقلب لعنة يطارد المحتل في كل مكان.

وتابع: لقد أوغل الاحتلال المجرم بدماء شعبنا الفلسطيني من الخليل إلى رام الله ونابلس وصولًا إلى جنين الثورة والثوار التي ستكون مقبرة له بإذن الله.

وشدد عز الدين أن سرايا القدس وكتيبة جنين المظفرة وقوى شعبنا المقاتل كافة لن يتركوا هذا الإرهاب والإجرام الصهيوني يمر فالاحتلال يعلم جيداً أن يد مقاومتنا طويلة وستصل إليه في كل مكان.