شهيدان وإصابات خلال اشتباكات مسلحة مع الاحتلال في جنين

جنين/سما/

استشهد مواطنان وأصيب آخرين، فجر اليوم الأربعاء خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها".

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشابين نعيم الزبيدي ومحمدي أيمن السعدي بعد اشتباكات مسلحة خلال اقتحام مخيم جنين".

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم جنين ومنطقة الهدف، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جنين.

وقالت كتائب "شهداء الأقصى" في بلاغ عسكري: عند الساعة 02:18..مجاهدونا بكل بسالة واقتدار يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال الصهيوني وقواته الخاصة المقتحمة لمخيم جنين".

وأعلنت "سرايا القدس" - كتيبة جنين أن مجاهدوها الابطال يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت حي الهدف في مخيم جنين البطولة".

وأكدت السرايا أن مجاهدوها يستهدفون قوة لجيش الاحتلال في منطقة الهدف بصليات كثيفة من الرصاص ويحققون إصابات مباشرة في صفوف جيش الاحتلال .

وأضافت: "استهدفنا آليات الاحتلال على بوابة المخيم بعدد من العبوات المتفجرة".