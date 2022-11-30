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"المكافحة" تضبط 70 فرش حشيش وحبوبًا مخدرة برفح

الأربعاء 30 نوفمبر 2022 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المكافحة" تضبط 70 فرش حشيش وحبوبًا مخدرة برفح



رفح/سما/

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة خانيونس 70 فرش حشيش و10 آلاف حبة مخدرة، مخبأة داخل منزل أحد التجار، خلال مهمة تفتيشية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.


وأعلنت "المكافحة"، في تصريح مقتضب مساء الأربعاء، أنها أوقفت خمسة مشتبه بهم خلال المهمة.


وفي التفاصيل، أوضحت المكافحة، أنه تم ضبط 70 فرش حشيش و10 آلاف حبة روتانا، و22 حبة سعادة، ومبلغًا ماليًا بقيمة 40 ألف دولار، وأعيرة نارية، ودراجتين ناريتين، وذلك خلال مهمة تفتيشة داخل منزل المدعو (ن.ق) في محافظة رفح.


وبينت أن هذه المهمة جاءت بعد معلومات دقيقة وتحري ومراقبة للمدعو (ن) على مدار الأسبوعين الماضيين، لافتةً إلى أنه تم استصدار أمر تفتيش من النيابة العامة والعثور على تلك الكمية.


وذكرت المكافحة أنها أحالت ملف القضية وكافة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

#مكافحة المخدرات

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