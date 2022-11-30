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الاحتلال يقتحم قريتي الطيبة والطور

الأربعاء 30 نوفمبر 2022 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم قريتي الطيبة والطور



محافظات/سما/

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قرية الطيبة غرب جنين،و قرية الطور شرق مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية الواقعة بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري، وشنت حملة تفتيش واسعة، وداهمت عدة أحياء، ونشرت فرقة مشاة في منطقة العين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطور، وجابت شوارعها وحاراتها، واندلعت إثر ذلك مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

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#جنين #القدس #الطيبة #الطور

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