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"الصحة" تحذر المواطنين من شراء منتجات غذائية إسرائيلية

الأربعاء 30 نوفمبر 2022 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة" تحذر المواطنين من شراء منتجات غذائية إسرائيلية



رام الله/سما/

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الأربعاء، جداول تضم منتجات غذائية إسرائيلية، يُشتبه بوجود بكتيريا "السالمونيلا" فيها.

ودعت الوزارة، المواطنين لعدم شراء أو تناول المنتجات الغذائية المذكورة في الجداول، بعد أن أعلنت شركة "أوسم" الإسرائيلية عن وجود بكتيريا السالمونيلا في هذه المنتجات، وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأكدت أن طواقمها تجري حاليًا جولات في الأسواق، بحثًا عن المنتج.

وكانت شركة "أوسِم" الإسرائيلية المختصة بالمنتوجات الغذائية أعلنت عن اكتشاف جراثيم "السَلْمونيلا" في بعض منتوجات الحمص والطحينة "تسابار"، والتي تنتهي صلاحيتها بتاريخ 26 كانون أول/ ديسمبر 2022.

وبحسب "هيئة البث" الإسرائيلية، قررت الشركة بالتنسيق مع وزارة الصحة الإسرائيلية جمع هذه المنتوجات من المحلات التجارية.

#الصحة الفلسطينية

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