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جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمد بدارنة في يعبد

الأربعاء 30 نوفمبر 2022 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمد بدارنة في يعبد



جنين/سما/

– شيعت جماهير غفيرة، مساء اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد محمد بدرانة لمثواه الأخير في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وفور إعلان استشهاده، عمت أجواء السخط والغضب في محافظة جنين، وبعد لف جثمان الشهيد بعلم فلسطين، انطلقت مسيرة حاشدة في شوارع مخيم ومدينة جنين، وردد المشاركون الهتافات المنددة بالاحتلال.

 ومن جنين توجهت مسيرة ثانية إلى بلدة يعبد، مسقط رأس الشهيد، حيث خرج أهالي يعبد للمشاركة في وداعه، وبعدما ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر بمشاركة آلاف المواطنين يتقدمهم مقاتلون من فصائل المقاومة الذين هتفوا مع الجماهير الغاضبة الشعارات التي أكدت على استمرار المقاومة ضد الاحتلال ودعت للتصعيد والثأر للشهداء.

وأقيم مهرجان تأبيني، ألقيت خلاله عدة كلمات نعت الشهيد، وقدمت التعازي لأسرته، واستنكرت جرائم الاحتلال وإعدامه للمدنيين والتصعيد الخطير المستمر، معاهدين الشهداء على مواصلة درب المقاومة والنضال والرد على الاحتلال، مؤكدين على أهمية رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية الخيار الوحيد لتحقيق الأهداف الوطنية .

#الشهيد محمد بدارنة #جنين #يعبد

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