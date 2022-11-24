  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله: توقيع اتفاقية الربط الثلاثي البيني للبيانات عبر الناقل الوطني الإلكتروني

الأربعاء 30 نوفمبر 2022 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: توقيع اتفاقية الربط الثلاثي البيني للبيانات عبر الناقل الوطني الإلكتروني



رام الله/سما/

 وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثله بوزيرها إسحق سدر، مع هيئة التسوية ممثلة برئيسها سعادة محمد شراكة، وسلطة الأراضي ممثلة برئيسها المستشار علاء التميمي، اتفاقية تعاون مشتركة تهدف لربط وتبادل البيانات بين المؤسسات من خلال ناقل البيانات الوطني، وذلك عن طريق خدمة حفظ بيانات أحواض التسوية وحفظ المعلومات الخاصة بها بشكل آمن مثل معلومات الملاك ونوع الأرض وغيرها من المعلومات المتعلقة بقطاع الأراضي في دولة فلسطين.

وقال الوزير سدر إن وزارة الاتصالات وتكنولويجا المعلومات تعمل على ربط كافة البيانات الوطنية في كافة المؤسسات عبر ناقل البيانات الوطني (UXP) الذي يعتبر منصة تقنية تتيح تبادل البيانات بشكل آمن بين قواعد البيانات ونظم المعلومات الحكومية وغير الحكومية. ومن خلال الاتفاقية الموقعة بين الأطراف الثلاثة سيتم ربط كافة البيانات المتعلقة بقطاع الأراضي عبر الناقل الوطني الحكومي لحفظها والاستفادة منها والاستثمار فيها.

بدوره، قال شراكة إن هيئة التسوية تعمل على أرشفة وأتمتة كافة الوثائق والمستندات ليصبح التعامل معها بطريقة الكترونية لتسهيل الوصول اليها وتقديم خدمات نوعية للمواطنين بسرعة كبيرة بما يكفله القانون والحفاظ على الموروث التاريخي بالأرشيف الورقي. وقال: تم تبني أحدث البرامج في مجال المعلومات الضخمة واستخدام أحدث التقنيات كالتصوير الجوي في المناطق التي يصعب الوصول اليها نتيجة ممارسات الاحتلال.

وأضاف، أن عملية التحول الرقمي في المعاملات المتعلقة بأعمال هيئة التسوية يجب الحفاظ عليها، وهنا تكمن أهمية بناء قاعدة بيانات وطنية حديثة ومتطورة مترابطة مع كافة الشركاء وعلى رأسهم سلطة الأراضي ووزارة الاتصالات، وهنا تكمن أهمية اتفاقية الربط الثلاثي للبيانات عبر الناقل الوطني الإلكتروني.

في ذات السياق اعتبر التميمي قطاع الأراضي في دولة فلسطين من أهم القطاعات التي يجب الاهتمام فيها وتطوريها لأن الأرض أساس أي استثمار، كما يجب العمل بشكل جاد على أتمتة كافة البيانات المتعلقة بقطاع الأراضي في دولة فلسطين لتسهيل الوصول اليها واستخدمها بالشكل الأمثل بما يخدم الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية في الحفاظ على الأرض الفلسطينية.

#وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الأكثر قراءة اليوم

تقديرات أمنية إسرائيلية حول "موجة العمليات" و"انهيار السلطة الفلسطينية"

نجل نتنياهو لقائد الجيش : “أدخِل رسالتك للجنود بمؤخرتك”

تسجيلات حصرية تكشف عمق الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي قبل "سيف القدس"

أمريكا تهزم إيران وتضرب موعدا مع هولندا في ثمن نهائي مونديال قطر (فيديو)

صحيفة عبرية: هكذا انتصر الفلسطينيون على "إسرائيل" في مونديال قطر

تونس تودع كأس العالم بفوز تاريخي على فرنسا (فيديو)

واللا العبري يكشف : هذا ما تعهدت به إيران لتايلاند بشأن الإسرائيليين ..

الأخبار الرئيسية

تدهور إضافي خطير يطرأ على صحة الأسير ناصر أبو حميد

2022-11-24_07-04-25_713097

واشنطن تجدد التزامها بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

F200226YS80

بن غفير يثير أزمة داخلية في "إسرائيل"

photo_2022-11-30_15-38-36

تونس تودع كأس العالم بفوز تاريخي على فرنسا (فيديو)

الاحتلال يصدر بيانا حول عمليته في يعبد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم