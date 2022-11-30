"الكومسيك" تقر توصيات لدعم الاقتصاد والتجارة الفلسطينية

اسطنبول/سما/

أقرت الدورة الـ 38 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك" في ختام أعمالها التي عقدت في إسطنبول، توصية دولة فلسطين بدعم وتعزيز صمود القدس وتعبئة التمويل اللازم عن طريق إضافة أصغر وحدة من العملة الوطنية لكل دولة عضو إلى الفاتورة الشهرية لمشتركي خدمة الهاتف الثابت والمتنقل.

ورحب وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي ممثل دولة فلسطين في هذه الدورة، وفق بيان للوزارة اليوم الأربعاء، بقرارات اللجنة التي تتطلب الإسراع في تنفيذها لتعزيز صمود أبناء شعبنا امام سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي الرامية إلى طمس معالم الهوية الوطنية ومحاولة تزوير وتحريف في مختلف المجالات علاوة على سياسة الضغط الاقتصادي التي تمارسها.

وتوجه الوزير وبالنيابة عن الدول الأعضاء في المنظمة بالشكر والتقدير لتركيا شعباً ورئيساً وحكومة ولنائب الرئيس على ترؤسهم هذه اللجنة الهامة سعياً نحو تحقيق الدعم والاسناد في كافة المجالات.

وأشارت اللجنة إلى القرار ذي الصلة الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامية الرابع عشر، ودعوة الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير اللازمة لإعفاء البضائع والسلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات التأثير المماثل، دون قيود كمية أو نوعية، والتي قد يكون لها تأثيرا إيجابيا على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ودعم جهود دولة فلسطين لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي.

ودعت اللجنة الدول الأعضاء إلى تشجيع المؤسسات ذات الصلة وشركات السياحة ومنظمي الرحلات السياحية وغيرهم لمواصلة جهودهم من خلال تنظيم حملات ترويجية وجولات إضافية إلى القدس الشريف لدعم الفلسطينيين المقيمين في القدس وإظهار التضامن مع معهم وغير ذلك.

ورحبت اللجنة في ختام أعمالها بالتنفيذ الناجح لخمسة مشاريع سياحية جديدة مترابطة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين في إطار برنامج كومسيك القدس.

كما رحبت اللجنة بالدعوة لتقديم مقترحات المشاريع التي أطلقها مكتب تنسيق الكومسيك في أكتوبر/تشرين الأول 2022 في إطار برنامج الكومسيك الخاص بالقدس الذي يغطي المجالات التالية: السياحة، وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل، وتمكين المرأة والشباب، والتجارة الإلكترونية والتعلم الإلكتروني، ومشاركة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في اقتصاد القدس.

وأشادت اللجنة بجهود فلسطين ولبنان والمغرب وإندونيسيا ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC، للمشاريع التي يجري تنفيذها في عام 2022 في إطار الدعوة التاسعة لاقتراح المشاريع في إطار الكومسيك لتمويل المشاريع منها مشروع "تعزيز تدويل الحجر الجيري الفلسطيني - المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم" الذي تنفذه فلسطين.

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