  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس الوزراء يبحث مع السفير الياباني آخر المستجدات وتعزيز التعاون

الأربعاء 30 نوفمبر 2022 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يبحث مع السفير الياباني آخر المستجدات وتعزيز التعاون



رام الله/سما/

 بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، مع ممثل اليابان الجديد لدى دولة فلسطين السفير يونيتشي ناكاشيما، آخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في فلسطين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين.

ورحب رئيس الوزراء بالسفير الياباني الجديد متمنيا له التوفيق، معربا عن تقديم كافة التسهيلات لعمله بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة ما بين البلدين، ومثمنا موقف اليابان الداعم لفلسطين وحقوق أبناء شعبنا.

وشدد اشتية، لدى استقباله السفير الياباني في مقر رئاسة الوزراء، في مدينة رام الله، على أهمية تطوير وتوسعة مدينة أريحا الصناعية الزراعية، وإقامة الاستثمارات المشتركة ما بين الشركات اليابانية والفلسطينية فيها، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات اليابانية والمساعدة في إنشاء جامعة نابلس للتعليم والتدريب المهني والتقني، وكذلك الاستفادة من الخبرات اليابانية في الصناعات الحرفية، وزيادة التبادل التجاري ما بين البلدين.

كما بحث رئيس الوزراء سبل دعم اليابان لخطة الإصلاح التي تعمل على تنفيذها الحكومة وتشمل العديد من القطاعات، بالإضافة الى دعم الموازنة نظرا للازمة المالية التي تواجهها الحكومة نتيجة انحسار الدعم الدولي واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من المقاصة.

وعلى الصعيد السياسي، قال اشتية: "إسرائيل تعمل على تدمير أي فرصة للسلام بالمزيد من القتل والاعتقال والاستيطان والهدم، وتعمل على تصعيد الأوضاع في كافة الأراضي الفلسطيني".

وطالب رئيس الوزراء اليابان الى جانب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وفق الاتفاقيات الموقعة.

ــــــ

#رئيس الوزراء محمد اشتية

الأكثر قراءة اليوم

تقديرات أمنية إسرائيلية حول "موجة العمليات" و"انهيار السلطة الفلسطينية"

نجل نتنياهو لقائد الجيش : “أدخِل رسالتك للجنود بمؤخرتك”

تسجيلات حصرية تكشف عمق الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي قبل "سيف القدس"

أمريكا تهزم إيران وتضرب موعدا مع هولندا في ثمن نهائي مونديال قطر (فيديو)

صحيفة عبرية: هكذا انتصر الفلسطينيون على "إسرائيل" في مونديال قطر

واللا العبري يكشف : هذا ما تعهدت به إيران لتايلاند بشأن الإسرائيليين ..

صحراء السعودية تتحول إلى بحر وسقوط أعمدة الكهرباء بفعل الأمطار الغزيرة(فيديوهات)

الأخبار الرئيسية

F200226YS80

بن غفير يثير أزمة داخلية في "إسرائيل"

photo_2022-11-30_15-38-36

بث مباشر: تونس ضد فرنسا

الاحتلال يصدر بيانا حول عمليته في يعبد

بايدن-نتنياهو200-730x438

" واشنطن بوست" تدعو بايدن للرد وبقوة على حكومة نتنياهو المتطرفة

photo_2022-11-30_14-17-57

شهيد برصاص الاحتلال في جنين (صور وفيديوهات)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم