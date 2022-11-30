وقفة إسناد مع الأسرى في أريحا

أريحا/سما/

دعت مؤسسات الأسرى والفصائل الوطنية وذوو الأسرى في محافظة أريحا والأغوار، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى وضع حد للجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد الأسرى.

جاء ذلك خلال وقفة أسبوعية نظمت وسط مدينة أريحا، اليوم الأربعاء، بدعوة من البلدية، ومؤسسات الأسرى، والفعاليات المدنية، وفصائل منظمة التحرير في المحافظة، اسنادا للأسرى في سجون الاحتلال.

ورفع المشاركون في الوقفة صور أسرى محافظة أريحا وعددهم 55 أسيرا، 10 منهم أمضوا أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال.

ودعا نائب رئيس بلدية أريحا فتحي براهمة، المجتمع الدولي للخروج عن صمته، إزاء ما يرتكب من جرائم عنصرية ضد الأسرى، والمؤسسات الأهلية الفلسطينية.

من جانبه، دعا مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، منظمة الصليب الأحمر الدولي إلى القيام بمسؤولياته وواجبه الإنساني تجاه أسرى الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال، الذين يتعرضون لأبشع سياسات وإجراءات التنكيل، بهدف كسر إرادتهم وإضعاف عزيمتهم.

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