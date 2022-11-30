الأحمد يبحث مع قائد الجيش اللبناني الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

بيروت/سما/

بحث عضو اللجنتين التنفيذية التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم الاربعاء، مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

واستعرض الاحمد التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني وتصاعد مقاومته الشعبية في وجه قوات الاحتلال، وأعمال الاستيطان الاستعماري لقطعان المستوطنين واعتداءاتهم على الاماكن المقدسة وخاصة في القدس والمسجد الاقصى وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين وسرقة مزروعاتهم واراضيهم.

فيما عبر العماد عون عن ارتياحه لاستقرار الاوضاع الامنية في كافة المخيمات الفلسطينية.