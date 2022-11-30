رام الله: اختتام مرحلة وإطلاق "بالم 2" من برنامج "الوصول إلى سوق العمل"

رام الله/سما/

وفا- اختتمت وزارة العمل ووكالة التعاون الألماني، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولى من برنامج الوصول إلى سوق العمل "بالم 1"، ووقعتا اتفاقية إطلاق مرحلة ثانية "بالم 2".

وقال وزير العمل نصري أبو جيش، الذي وقع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني، إن المرحلة الأولى بدأت في 2019 واستمرت 4 سنوات، بكلفة 11 مليون يورو بتمويل ألماني.

وأوضح أبو جيش أن البرنامج في مرحلته الأولى عمل على تأهيل 5 آلاف باحث عن عمل، جرى تثبيت أكثر من نصفهم في وظائف بالقطاع الخاص.

وتبلغ كلفة المرحلة الثانية 6 ملايين يورو، ومدتها 3 سنوات، وأعرب أبو جيش عن أمله بأن تحقق نتائج جيدة كسابقتها، مؤكدا أن البرنامج ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وأعرب وزير العمل عن تقديره للدعم الألماني لبرامج الوزارة الهادفة إلى توفير فرص عمل، مبديا تطلعه لتوسيع هذا الدعم ليشمل أنشطة وبرامج أخرى للوزارة.

من جهتها، قالت آني هيسغراد، مديرة قطاع التعاون في الممثلية الألمانية لدى فلسطين، إن البرنامج حقق في مرحلته الأولى الكثير من النتائج على مدى السنوات الأربع الماضية، مضيفة ان "توفير وظائف في القطاع الخاص يحتاج تضافر الجهود".

وأضافت ان مؤسسة التعاون الألماني تدعم القطاع الخاص من جهة، وبرامج التدريب المهني من جهة أخرى، ومطابقة المهارات مع الوظائف المتاحة.

وقالت هيسغراد إن أولوية التعاون الألماني في المرحلة المقبلة توفير فرص عمل للنساء وذوي الاعاقات، والمهارات الخضراء.

وأضافت: فلسطين لديها الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي في المجمل عائلية، ويجب أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار في برامج التشغيل.

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