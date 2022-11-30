مجدلاني يطلع سفير رومانيا على آخر المستجدات السياسية في فلسطين

رام الله/سما/

أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، سفير رومانيا لدى دولة فلسطين كاتالين تيرلا، على آخر المستجدات السياسية في فلسطين.

وبحث الطرفان خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الأربعاء، بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة تغريد كشك، سبل تطوير العلاقات والتعاون الثنائي.

وبعث مجدلاني، مع السفير تيرلا، رسالة سياسية لوزير الخارجية الروماني، بشأن التصويت لصالح دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن توصيات اللجنة الرابعة.

وأكد أن الحكومة الاسرائيلية المقبلة التي تتشكل من الأحزاب اليمينية والدينية والفاشية الجديدة ستكون لها تداعيات كبيرة على أمن وسلم المنطقة، فهي تحمل برنامج الاستيطان والضم التدريجي، إضافة إلى التهجير والتطهير العرقي، داعيا دول الاتحاد الأوروبي لعدم التعامل مع هذه الحكومة الفاشية ما لم تلتزم بقرارات الشرعية الدولية.

وقال مجدلاني: "نريد بناء عملية سلام في إطار الأمم المتحدة، ومؤتمرا دوليا بمشاركة الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وندعو المجتمع الدولي لدعمنا من أجل تمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها وفق قرارات الشرعية الدولية، لكن هذا الأمر سيكون صعبا مع حكومة فاشية ولن يكون على أجندتها سوى المزيد من القتل وتدمير أي افق للحل السياسي.

من جانبه، جدد تيرلا تأكيد موقف بلاده الثابت والقائم على حل الدولتين، وأن رومانيا تعمل ضمن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لإيجاد حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد على مواصلة دعم بلاده لمؤسسات دولة فلسطين، والعمل المشترك واستمرار المشاورات السياسية.

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