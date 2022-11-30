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كتائب القسام تعلن استهداف قوات الاحتلال خلال اقتحام يعبد

الأربعاء 30 نوفمبر 2022 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام تعلن استهداف قوات الاحتلال خلال اقتحام يعبد



جنين/سما/

أعلنت كتائب القسام عن استهدافها لقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين، عصر اليوم الأربعاء.

وقالت الكتاب في بيان لها: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا عصر اليوم من استهداف قوات الاحتلال المتواجدة في بلدة يعبد في مدينة جنين بصليات كثيفة من الرصاص".

واستشهد الشاب محمد توفيق بدارنة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها لبلدة يعبد في جنين.

واشتبك مقاومون فلسطينيون مع قوات الاحتلال المقتحمة للبلدة، بينما انتشرت قناصة الاحتلال فوق أسطح المنازل خلال محاصرة منزل الأسير المحرر عبد الغني حرز الله.

واعتقلت قوات الاحتلال حرز الله من المنزل المحاصر في بلدة يعبد، إضافة إلى منع دخول سيارات الإسعاف إلى البلدة.

ونعت مساجد جنين الشهيد بدارنة، وانطلقت مسيرة حاشدة من المستشفى جابت شوارع جنين ومخيمها.

#كتائب القسام

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