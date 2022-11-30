الاحتلال يصدر بيانا حول عمليته في يعبد

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل اعلام عبرية مساء اليوم الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي اعتقل مطلوب فلسطيني من بلدة يعبد في جنين.



ووفقاً لموقع كيباه العبري، ظهر اليوم وتحت نيران ومتفجرات ألقى جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك القبض على مطلوب فلسطيني في جنين.



وجاء في بيان مشترك من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" وجيش الاحتلال: "في عملية مشتركة بين الشاباك والجيش الإسرائيلي في قرية يعبد، تم اعتقال المشتبه به عبد الغني حرز الله الذي سجن سابقا مرتين، ويشتبه الآن بضلوعه في نشاطات مسلحة".



وأضاف البيان: "كما عثرت القوات عند اعتقاله على سلاح M16 وسترة و50000 شيكل يشتبه في أنها مخصصة للعمليات - خلال العملية تعرضت القوات لإطلاق نار وإلقاء عبوات دون إصابات في صفوفها".