مجدلاني يبحث مع رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي آفاق التعاون

رام الله/سما/

بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، مع رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي إبراهيم أبو لافيه، سبل تعزيز التعاون، وهنأه بمنصبه الجديد كرئيس للتعاون في الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك لدى لقاء عقد في مدينة رام الله، بحضور نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي ادواردو كومو، ومدير مشروع تعزيز نظام المتابعة والتقييم ستيفاني روسو، ووكيل الوزارة عاصم خميس، والوكيل المساعد للتنمية المجتمعية رولا نزال، ومدير عام التخطيط منال أبو رمضان.

أكد مجدلاني أهمية الشراكة الاستراتيجية والتاريخية ما بين الاتحاد الأوروبي والوزارة، وضرورة استمرارية هذه العلاقة التي تصب في صالح خدمة الفقراء والمهمشين، خاصة مساهمة الاتحاد الاوروبي من خلال آلية بيغاس في دفع برنامج التحويلات النقدية CTP لما له الأثر على تحسين حياة المنتفعين من الفقراء والمهمشين، وأعرب عن شكر الحكومة الفلسطينية وتقديرها للجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في سبيل دعم برامج الوزارة والحد من الفقر في فلسطين.

وقال إن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء لتوفير المزيد من الدعم والمساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة للتخفيف من الضغط الذي يقع على المواطن الفلسطيني، وشدد عل أهمية تعزيز التنسيق من أجل تغطية حماية اجتماعية أفضل خاصة في ظل الأوضاع التي تعاني منها الحكومة من تراجع الدعم العربي والدولي وقرصنة الاحتلال على اموال المقاصة مما ادى الى عدم مقدرة الحكومة الفلسطينية من الايفاء بالتزاماتها اتجاه شرائح عديدة من شعبنا الفلسطيني وأهمها الفئات الفقيرة والمهمشة.

بدوره أشار رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي ابراهيم أبو لافيه، إلى أن الاتحاد سيبذل المزيد من الجهود في سبيل دعم مسيرة التنمية في فلسطين ومكافحة الفقر، مبيناً أن المرحلة القادمة ستشهد تقديم الاتحاد لمزيد من الدعم الفني والمادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية.