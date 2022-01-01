  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اعتقال أسير محرر

شهيد برصاص الاحتلال في جنين (صور وفيديوهات)

الأربعاء 30 نوفمبر 2022 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص الاحتلال في جنين (صور وفيديوهات)



جنين/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، عن استشهاد الشاب محمد توفيق بدارنة 25 عاما، متأثراً بجروح حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر في بلدة يعبد.

وأفادت مصادر طبية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الشاب بدارنه، عقب محاصرة أحد المنازل في البلدة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في منطقة الصدر، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا.

فيما أفاد شهود عيان، بأن القوات الإسرائيلية برفقة دوريات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت الأسير المحرر فراس حرز الله بعد محاصرة منزله، حيث استخدمت مركبات فلسطينية ثم دفعت بتعزيزات للمنطقة.

واعتقل شاب لم تعرف هويته بعد إصابته برصاص الاحتلال، واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، وأخرى بالحجارة في المنطقة وما زالت العملية مستمرة.

فيما أفادت إذاعة الجيش الاحتلال بأن عدد من الفلسطينيين أصيبوا في تبادل لإطلاق النار بين جنود من الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين، خلال مهمة لاعتقال ناشط من حماس من شمال الضفة يشتبه في تنفيذه عمليات.

        

#جنين #محمد توفيق بدارنة #الشهيد محمد بدارنة

الأكثر قراءة اليوم

تقديرات أمنية إسرائيلية حول "موجة العمليات" و"انهيار السلطة الفلسطينية"

تسجيلات حصرية تكشف عمق الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي قبل "سيف القدس"

نجل نتنياهو لقائد الجيش : “أدخِل رسالتك للجنود بمؤخرتك”

أمريكا تهزم إيران وتضرب موعدا مع هولندا في ثمن نهائي مونديال قطر (فيديو)

بالفيديو: الاحتلال يكشف هوية المطلوب الفلسطيني المعتقل في جنين

صحيفة عبرية: هكذا انتصر الفلسطينيون على "إسرائيل" في مونديال قطر

واللا العبري يكشف : هذا ما تعهدت به إيران لتايلاند بشأن الإسرائيليين ..

الأخبار الرئيسية

F200226YS80

بن غفير يثير أزمة داخلية في "إسرائيل"

نتنياهو يتحدث عن سياسة الحكومة الإسرائيلية القادمة

الاحتلال يصدر بيانا حول عمليته في يعبد

بايدن-نتنياهو200-730x438

" واشنطن بوست" تدعو بايدن للرد وبقوة على حكومة نتنياهو المتطرفة

الرئيس : نرفض أن تبقى مياهنا رهن الاحتلال وسنتوجه للجهات المختصة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم