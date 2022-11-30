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كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

الأربعاء 30 نوفمبر 2022 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غد الخميس

وأشارت الهيئة، إلى أن السفر ليوم غدٍ للحافلة الرابعة، والخامسة، والسادسة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/39)، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/46).

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأشارت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما أكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وشددت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

للاطلاع على كشف المسافرين (39/2022): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (46/2022): اضغط هنا

#الهيئة العامة للمعابر والحدود #معبر رفح #الداخلية بغزة

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