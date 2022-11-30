إيرادات فيلم The Menu تصل إلى 33 مليون فى دور العرض حول العالم

وكالات / سما /

حقق فيلم The Menu إيرادات وصلت إلى 33 مليونًا و470 ألف دولار بـ دور العرض العالمية منذ طرحه يوم 18 نوفمبر الجاري حول العالم، العمل من إنتاج شركة Searchlight Pictures.

وانقسمت الإيرادات بين 18 مليونا و670 أفل دولار في دور العرض الأمريكية، و14 ملايين و800 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمي.

حصل فيلم The Menu على تقييم متوسط من قبل النقاد العالميين، وصل إلى 89% من قبل 55 ناقدًا عالميا من خلال موقع التقييمات Rotten Tomatoes، وذلك قبل طرح العمل بدور العرض العالمية بداية من يوم 18 نوفمبر الجاري.

فيلم The Menu الجديد من إنتاج شركة Searchlight Pictures، ويدور حول سفر زوجان شابان إلى جزيرة نائية لتناول الطعام في مطعم حصري، حيث يعد الشيف قائمة طعام فاخرة وسرية، وبالتالي تحدث بعض المفاجآت الصادمة.

الفيلم الجديد The Menu يقوم ببطولته كل من أنيا تايلور جوي، رالف فاينز، جانيت ماكتيير، نيكولاس هولت، ايمي كاريرو، جون ليجويزامو، جوديث لايت، هونج تشاو، بول ادلستين، كريستينا بروكاتو.