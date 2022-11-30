ملكة جمال فلسطين نادين أيوب تفوز بجائزة عالمية

رام الله / سما /

تمكنت الفلسطينية نادين أيوب، ملكة جمال فلسطين، من حصد لقب عالمي في مسابقة ملكة جمال الأرض، التي استضافتها الفلبين.

حيث فازت أيوب بجائزة ملكة جمال الماء لعام 2022.

وتمثل هذه الجائزة واحدة من المسابقات الخاصة بملكات جمال العالم.

وأكدت أن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الأرض على مستوى العالم هدفها هو المساهمة في تعزيز الوعي بالقضايا البيئية.

يذكر أن نادين أيوب، فازت بلقب ملكة جمال الأرض لفلسطين في يونيو/ حزيران الماضي، وأصبحت تمثل فلسطين في المحافل الدولية باعتبارها شخصية مؤثرة تعنى بالبيئة.

وتعمل نادين أيوب في مجال اللياقة الصحية والتغذية الخاصة بالنساء والتدريب على رعاية الصحة الجسدية والعقلية للمرأة.

ودرست أيوب علم النفس والأدب الإنجليزي بجامعة ويسترن أونتاريو في كندا، وهي ناشطة في المجال الإنساني والمجتمعي.