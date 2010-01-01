القناة 12 تكشف عن الحقائب التي ستوزع على سموتريتش والصهيونية الدينية

القدس المحتلة/ سما/

كشفت القناة 12 العبرية عن انه قد تم خلاله إحراز مزيد من التقدم في محادثات تشكيل الحكومة الاسرائيلية بعد لقاء ليلي بين نتنياهو وسموتريتش.

وبحسب القناة 12 الاسرائيلية، فان هذه هي الاتفاقيات التي توصل إليها الطرفان بشأن توزيع الحقائب:

وسيشغل بتسلئيل سموتريتش منصب وزير المالية حتى عام 2025 ثم يتم تعيينه وزيراً للداخلية والمستوطنات.

وقالت انه من المحتمل أن سيشغل أوفير سوفير منصب وزير الهجرة حتى عام 2025 ثم يصبح وزيرا للمواصلات أو التعليم ، باختيار الليكود

وسيشغل أوريت ستروك حتى عام 2025 وزيرا للاستيطان ومن ثم سيكون وزيرا للهجرة.

وحتى الآن ، تم توقيع اتفاقيات مع عوتسما يهوديت برئاسة بن غفير ، فيما تتواصل المفاوضات مع شاس ويهدوت هتوراة.

لكن ووفقا للتقرير فأن تلك الملخصات التي تم التوصل إليها حتى الآن تتعلق فقط بتوزيع الأدوار ، في حين أن اتفاقيات الائتلاف نفسها ، حول جوهر القضايا ، لم يتم التوقيع عليها بعد مع أي من الاحزاب.