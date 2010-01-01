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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 30 نوفمبر 2022 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الأربعاء.

* "هآرتس":  

طائرة لمسؤول سابق في الاستخبارات العسكرية تقل معدات تجسس لميليشيات في السودان  

التصعيد الأمني: دعس مجندة ومقتل أربعة فلسطينيين  

تهديد الجنرال الذي حكم بالسجن على جندي لاعتدائه على نشطاء يساريين في الخليل  

الليكود يستعد لإقرار قانون يمكن من تعيين رئيس حزب شاس اريه درعي وزيرا رغم ادانته بالفساد  

افتتاحية الصحيفة: ضوء أخضر لمطاردة اليسار من قبل أول حكومة دينية قومية  

تسبي برئيل: شبان جفعاتي هم اليوم شبان الهضاب للجيش  

* "معاريف":  

المطالبة بإلغاء تصاريح العمال في المستوطنات  

الصحفي تال ليف رام: هم على استعداد للتضحية بغض النظر عن أعمارهم

لبيد لرؤساء 50 دولة: امنعوا التصويت في الأمم المتحدة ضد اسرائيل  

أزمة سياسية جديدة بين الليكود وحزب "يهدوت هتوراة"  

* "يديعوت احرونوت":  

العنف بدون حدود داخل المجتمع الإسرائيلي  

وحدة اليمام تعتقل فلسطينيا بشكل غير عادي في القدس  

العثور على جرثومة السالمونيلا في حمص صبار الإسرائيلي  

#الصحف الإسرائيلية

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