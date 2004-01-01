رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها ارتقاء خمسة شهداء برصاص الاحتلال بينهم شقيقان من بيت ريما شمال غرب رام الله.

كما عنونت الصحف، تأكيد الرئيس محمود عباس في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، أنه لا يمكن ترك حل الدولتين رهينة لإرادة المحتل، وأن شعبنا لن يقبل بالقهر والظلم وسيواصل كفاحه المشروع ضد الاحتلال الاستعماري.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

إسرائيل تدمي يوم التضامن.. خمسة شهداء بينهم شقيقان

الرئيس: لا يمكن ترك حل الدولتين رهينة لإرادة المحتل

الرئاسة: جرائم القتل اليومية للاحتلال هي إعلان حرب على شعبنا

الرئيس يهاتف والد الشهيدين الشقيقين جواد وظافر الريماوي معزيا

الشيخ وشخصيات رسمية واعتبارية يقدمون واجب العزاء بالشهيدين الشقيقين الريماوي

ظفر ظافر بالشهادة وعلى صهوة البطولة ارتقى جواد

توقيع اتفاقيتي دعم من النرويج بقيمة 6.6 ملايين دولار لقطاع الطاقة في القدس وغزة

تأكيدات عربية ودولية على مركزية القضية الفلسطينية

* "الأيام":

خمسة شهداء برصاص الاحتلال بينهم شقيقان من بيت ريما

الرئيس: لا يمكن ترك حل الدولتين رهيناً لإرادة المحتل

الاحتلال يهدم ويقتلع أشجاراً ويوقف بناء منازل والمستوطنون ينفذون سلسلة اعتداءات جديدة

حملة إسرائيلية لمنع التصويت الأممي على التوجه إلى محكمة العدل الدولية

وحدة خاصة للاحتلال تختطف شاباً في جنين

نتنياهو يعتزم طلب تمديد التكليف جراء عقبات تعرقل تشكيل الحكومة

أميركا: العام الجاري هو الأكثر دموية بالضفة الغربية منذ العام 2004

أوكرانيا تدعو دول "الناتو" إلى تسريع تزويدها بالأسلحة والمعدات الكهربائية

آيزنكوت: سلوك الحكومة القادمة قد يؤدي إلى تفكيك الجيش

* "القدس":

- خمسة شهداء وعشرات الجرحى في الضفة

إحياء يوم التضامن العالمي مع شعبنا

الولايات المتحدة تهزم إيران وإنكلترا تقصي ويلز بثلاثية

النائب الأردني خليل عطية يقدم مقترحات للبرلمان العربي

إغلاق ملف التحقيق مع "المستعرب" قاتل الشهيد الهربد!

الغضب من قيود كوفيد في الصين يثير احتجاجات حاشدة

لابيد يدعو 50 رئيسا لمنع تصويت الأمم المتحدة بإحالة الاحتلال لمحكمة لاهاي