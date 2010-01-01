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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الأربعاء 30 نوفمبر 2022 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واقتحمت تلك القوات عدة قرى وبلدات من مناطق مختلفة، وسط مداهمات لعشرات المنازل التي أخضعت سكانها للتحقيق الميداني وسط تفتيتشها وتخريب محتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال، المحرر محمد عدوان من العيزرية شرقي القدس المحتلة.

فيما اعتقلت من الخليل، المحرر محمد شاهين من دورا، وعطا الله الطيطي من مخيم الفوار.

وفي نابلس اعتقلت فادي أبو خلف من عصيرة القبلية.

كما اعتقل من طولكرم، محمد غانم، والمحررين مؤمن أبو كاملة، مجد راضي، وجميعهم من عنبتا.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد سابق علاونة من منزله في بلدة جبع والتي اقتحمتها أكثر من 20 دورية.

وأطلق مقامون النار تجاه تلك القوات التي اقتحمت عدة منازل بالبلدة وسط اشتباكات مسلحة.

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